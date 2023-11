Prevenzione delle patologie cardiologiche: il 30 novembre a Palermo Ugl e “Insieme con il cuore”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Movimento per la Salute dei Giovani, nell’ambito dell’iniziativa sociale “Insieme con il Cuore”, in cooperazione con l’Ugl del capoluogo regionale e l’UGL Telecomunicazioni, effettuerà uno screening elettrocardiografico a bambini e ragazzi dai 04 ai 18 anni presso la sede dell’UGL di Palermo in Corso Finocchiaro Aprile n.40 nella giornata di giovedì 30 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,00. L’attività sanitaria è finalizzata a evidenziare eventuali alterazioni del ritmo cardiaco per prevenire le patologie cardiologiche in età infantile. L’iniziativa è inserita nel Progetto di Prevenzione Sanitaria di “Medicina Scolastica” promosso da: – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana – Ordini Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia – Ufficio Scolastico Regionale.

La prenotazione è obbligatoria contattando i seguenti numeri: 329 0114618 (Aldo Li Vecchi); 345 52110125 (Ernesto Casiglia). La prenotazione prevede la compilazione obbligatoria dei seguenti modelli: Modello dei dati personali della persona che si deve sottoporre al controllo (allegato A); Modello consenso “esecuzione ecg” da compilare a cura del genitore/tutore (Allegato B). I due modelli ai fini di snellire la procedura di accoglimento presso la sede devono essere stati già compilati, per non perdere il turno considerate le innumerevoli prenotazioni.