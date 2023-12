Salta la fila in ospedale e prende a schiaffi l'infermiera: denunciato 73enne

Infischiandosene dell'ordine di priorità, pretendeva una immediata visita medica. Ha iniziato a dare in escandescenze e quando l'infermiera ha provato a calmarlo e a farlo ragionare, le ha assestato uno schiaffo. Un uomo di 73 anni di Villabate è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. I fatti sono avvenuti all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il pensionato è stato indagato per le ipotesi di reato di lesioni cagionate a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

Ad intervenire in ospedale sono stati i carabinieri che hanno ricostruito cosa era effettivamente accaduto, identificando, e denunciando appunto, anche il pensionato che aveva preteso una immediata visita medica, senza rispettare chi, per gravità, fosse in lista prima di lui. Il settantatreenne non ha voluto saperne di attendere il suo turno e la malcapitata infermiera del reparto, che ha provato a calmarlo, s'è presa un ceffone in pieno volto.

fonte AgrigentoNotizie