Una festa per il presidio sanitario dello Zen che compie un anno: "Effettuati mille consulti"

Esattamente un anno fa, il 14 febbraio 2022, apriva in via Einaudi il presidio sanitario "Eugenio Emanuele", progetto di medicina sociale pensato e costruito dall'associazione Laboratorio Zen Insieme. E oggi pomereggio alle 16 è previsto un incontro per festeggiare il primo compleanno - e i mille consulti effettuati - della struttura.

"Il presidio nasce in risposta alle crescenti difficoltà di accesso ai percorsi di cura erogati dal Servizio sanitario nazionale. I tempi d'attesa, i costi, l'assenza di informazione capillare rappresentano barriere sempre più difficili da superare", si legge in una nota. "Così un anno fa, grazie al contributo di vari donatori, in particolare la Fondazione Terzi Pilastro–Internazionale presieduta da Emanuele Emanuele, al padre del quale è intitolato il progetto – e soprattutto grazie alla disponibilità di svariati medici specialisti, il presidio ha preso vita diventando immediatamente un punto di riferimento per i bisogni sanitari della comunità di dello Zen (e quartieri limitrofi). Le attività del progetto sono rivolte tanto ai minori quanto agli adulti e vedono impegnati circa 15 specialisti: nel primo anno di lavoro sono stati circa mille i consulti effettuati".