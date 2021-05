Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Sette famiglie a rischio sfratto, presidio davanti all'assessorato alle Attività sociali

A organizzare il sit in il comitato territoriale Olivella e il centro sociale ExKarcere. I nuclei familiari, in cui sono presenti 15 bambini, da 9 anni occupano l’ex monastero dei Benedettini di piazza Parlatoio. Nelle scorse settimane sono stati identificati dalle forze dell’ordine. "No allo sgombero e al buono affitto. La casa è un diritto"