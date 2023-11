Legalità, l'ad della Sipet Pinzauti dona tre dipinti della sua collezione al centro "Semi di speranza"

L'amministratore delegato della Sipet - la società toscana che gestisce l'ippodromo La Favorita - Massimo Pinzauti ha donato tre dipinti della sua collezione privata, realizzati dal pittore Maurilio Colombini, al centro "Semi di speranza" che si trova in una villa confiscata alla mafia di via Bernini concessa in comodato d'uso dal Comune all'Azione Cattolica di Palermo.

La donazione è avvenuta durante "l’Oktoberfest della Legalità". Alla serata sono intervenuti i coniugi Graziella Accetta e Ninni Domino, Luisa Impastato, e Claudio Burgio. Al dibattito, moderato dal presidente diocesano dell'Azione Cattolica di Palermo Giuseppe Bellanti, era presente anche il comandante della stazione dei carabinieri Uditore Ciro Musto.

"Le parole dei testimoni sono parole che arrivano in profondità - dichiara Giulia Marranca, membro dell'equipe giovani diocesana -. Abbiamo parlato di memoria, di fede, di diritti, di fiducia nella giustizia. La loro perseveranza nel cercare la verità è a tutti gli effetti un'Azione Cattolica in cui la fede prevale sulla rabbia". La serata si è conclusa con una degustazione di birra artigianale prodotta dai monaci benedettini dell'abbazia di San Martino delle Scale e di panini con salsiccia e pane "cunzato" preparati dai giovani dell'equipe diocesana.