Prima circoscrizione, il Tar: "Sì al riconteggio dei voti per il presidente in sette sezioni"

Accolto il ricorso presentato dall’avvocato Nadia Spallitta, che assiste Massimo Castiglia, candidato del centrosinistra arrivato secondo dietro Giovanni Bronte. Duello La Colla-Abbate per l'elezione in Consiglio: anche in questo caso per i giudici amministrativi bisogna verificare nuovamente le schede