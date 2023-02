Confartigianato Imprese Sicilia, il presidente Daniele La Porta riconfermato alla guida

Daniele La Porta, siracusano di 40 anni, è stato riconfermato alla guida di Confartigianato Imprese Sicilia. Presidente dallo scorso agosto, è stato nominato con il plenum dei voti da tutti i vertici delle associazioni territoriali dell’Isola. Guiderà la federazione per il prossimo quadriennio 2023-2027.

“È con grande senso di responsabilità che raccolgo la nomina di presidente regionale che mi pone alla guida della federazione per il prossimo quadriennio - ha commentato La Porta –. Per il prossimo futuro occorrerà porre le basi per creare un contesto favorevole alle potenzialità imprenditoriali della nostra Isola: dobbiamo riappropriarci dell’idea che siamo le colonne su cui poggia l‘economia isolana, e puntare su competenze, innovazione, sostenibilità, quali fattori indispensabili per irrobustire il tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva”.

La Porta ha anche rinnovato la sua fiducia al segretario regionale Andrea Di Vincenzo, che lo affiancherà nel lavoro di rilancio e tutela degli artigiani e delle micro e piccole imprese della Sicilia.