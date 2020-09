VIDEO | Il Covid non ferma Travelexpo: "Il turismo deve ripartire, con prudenza ma senza paura"

Dal 25 al 27 settembre al Cds Hotels di Città del Mare (Terrasini) la 22esima edizione della borsa globale dei turismi. Sarà la prima a svolgersi in Europa in post lockdown, anche se in versione ridimensionata per le norme anti contagio: "Siamo settore che ha pagato prezzo più alto per la pandemia"