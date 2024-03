Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, 18 marzo 2024, nell’ambito dell’inaugurazione del laboratorio per l’innovazione e l’occupabilità dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Calogero di Vincenti” a Ficuzza, è stato presentato il progetto “Feeling@Home, gli studenti si attrezzano per coltivare il loro futuro”, sviluppato dagli allievi diplomandi dell’Istituto della sede centrale di Bisacquino e della sede coordinata di Corleone dell’Istituto in collaborazione con l’associazione WeStart. L’associazione ha coadiuvato gli allievi nella creazione di alcune start-up di cooperative di comunità nell’ambito del bando “Facciamo Comunità”, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo. Il bando aveva l’obiettivo di attivare percorsi di auto rigenerazione urbana su tutto il territorio della Città Metropolitana di Palermo, per stimolare la capacità dei cittadini di organizzarsi e svolgere attività di interesse generale, sostenendo la nascita di nuove cooperative di comunità e iniziative di attivismo civico per la cura dei beni comuni. Il progetto Feeling@Home ha l’obiettivo di coltivare la produzione autoctona di prodotti tipici del territorio Corleonese, trasformarli e internazionalizzare verso paesi esteri. La casa degli studenti di Ficuzza rappresenterà quindi il luogo di incontro e scambio di esperienza e buone pratiche in chiave di innovazione e sostenibilità con studenti di altre scuole Italiane ed estere che vivranno all’interno della casa per conoscere e provare la genuinità dei prodotti tipici.

“I ragazzi che hanno deciso di partecipare alla cooperativa – ha dichiarato Manfredi Mercadante, Presidente di WeStart - si aspettano che al termine del percorso scolastico non prendano soltanto il titolo di studio come Perito Tecnico Agrario ma che possano iniziare a lavorare. Questo è stato il mio obiettivo, ho cercato di mettere a sistema le particolarità del territorio, le capacità degli studenti e le competenze: da parte nostra c’è un impegno di programmazione quinquennale in cui riusciremo ad aggregare e coinvolgere enti, allievi del territorio e studenti stranieri tramite il progetto Erasmus”. WeStart è un’associazione senza scopo di lucro, ideata e fondata nel 2020 da Manfredi Mercadante con il contributo di altri sette professionisti siciliani, con l’intento di supportare progetti sostenibili nel campo della formazione, internazionalizzazione e innovazione tecnologica per enti privati e pubblici.