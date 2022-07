Primo Festino con Lagalla, sul carro pure i medici grideranno "Viva Palermo e Santa Rosalia"

Un Festino contro la nuova peste, il Covid, che per due anni ha privato Palermo della tradizionale kermesse in memoria della sua santa patrona. La 398esima edizione del Festino vedrà sul carro, per la prima volta, il nuovo sindaco Roberto Lagalla che, in controtendenza al suo predecessore Leoluca Orlando, sceglie di non essere da solo. "Viva Palermo e Santa Rosalia" sarà urlato dal carro trionfale ai Quattro Canti per tre volte, ma stavolta non solo dal primo cittadino ma anche da un sanitario e da un volontario della Protezione civile che si sono impegnati durante l'emergenza sanitaria: "Perché la città non è del sindaco. Mi auguro per Palermo quello che un padre si augura per un figlio. Mi auguro un impegno civile sempre più diffuso per provare a raggiungere degli obiettivi certamente non facili né immediati", ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, durante la presentazione dell'edizione numero 398 del Festino, avvenuta nel salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile.

Le stazioni tra musica e preghiera

Nove stazioni per nove orchestre e una preghiera da dedicare alla Santuzza che, quest'anno più che mai, accompagna Palermo verso una rinascita. Una rinascita che coincide con l'avvio del nuovo governo cittadino che, nel segno comunque di una continuità, pensa in grande per una festa che durerà tre giorni e in cui, come sempre accade, il sacro incontrerà il profano.

Il corteo trionfale si snoderà così in nove stazioni. Il carro sosterà tra Porta Nuova e Palazzo Reale per tutta la giornata. E' da lì che partirà in serata alla volta della Curia arcivescovile dove il cardinale Corrado Lorefice salirà sul carro per benedire la statua. La marcia continuerà verso la Cattedrale, accompagnata dalla tradizionale banda musicale e dai bersaglieri, ma soprattutto preceduta da medici, operatori sanitari, protezione civile e forze dell'ordine.

E' all'imboccatura dei Quattro Canti che il carro si arresterà. Lì un attore, che interpreterà Nofrio, urlerà dal balcone di Palazzo Costantino che la peste è finita. Il sindaco Lagalla prenderà la parola per gridare, per la prima volta: "Viva Palermo e viva Santa Rosalia". Un'unica volta, appunto, perché insieme a lui saranno invitati a salire sul carro dei rappresentanti sanitari del corteo. Si proseguirà poi verso via Roma, le Mura delle Cattive, Porta Felice, il Palchetto della Musica mentre in città saranno esplosi i festeggiamenti che culmineranno con i fuochi d'artificio. Il carro sarà infine posizionato nel piazzale fuori dalle mura di Porta dei Greci, alla Kalsa, in attesa dei festeggiamenti del 4 settembre.

Un Festino di "errori"

"Poco tempo per organizzarlo e per pensare di non commettere degli errori. Questo sarà dunque un Festino che somiglierà al mondo, pieno di complicazioni, ma che nonostante qualche dettaglio impreciso e imperfetto sarà il volto della nostra bella città", ha detto il docente e prorettore Maurizio Carta a cui viene affidato il coordinamento del comitato artistico istituzionale. Per far ciò Carta ha chiamato a rapporto una serie di partner istituzionali e culturali. Per un Festino fatto di sinergie, oltre al Comune di Palermo, Città metropolitana, Arcidiocesi di Palermo, Regione siciliana, assessorato ai Beni Culturali, Assemblea regionale siciliana, Fondazione Federico II, un supporto sostanziale arriva dal mondo della cultura. Dal Teatro Massimo al Teatro Biondo, passando per l'Accademia di Belle Arti, il conservatorio di musica, la Fondazione Sant'Elia e tanti altri.

Dal carro trionfale musica contro la peste

Sarà la musica la principale anima del carro dove sarà disegnato uno spartito musicale: lì un canto dedicato a Santa Rosalia e scritto da un musicista. Le orchestre e i cori della città con numerosi giovani artisti, attraverso le nove stazioni e il corteo trionfale, solcheranno la città dalla Cattedrale al mare diffondendo una sinfonia corale che, nell'idea del comitato artistico, sarà potratrice di salvezza. "Un modo per superare tutte le pestilenze che ci affliggono, non solo quella sanitaria, ma anche quella economica e sociale", precisa Carta.

Quanto costa questo Festino

Il costo? Tutto sarà realizzato con un massimo di 200 mila euro. Parola del sindaco Lagalla. Il budget della festa si compone di 50 mila euro che giungono direttamente dall'assessorato regionale dei Beni culturali, il resto da donazioni di diverse istituzioni e categorie cittadine che faranno da partner. Si tratta di una spesa legata esclusivamente alla logistica e all'organizzazione. Tutti gli artisti, tra cui anche Pamela Villoresi e Salvo Piparo, offriranno il loro contribuito gratuitamente.

"Il Festino è un'importantissima testimonianza di fede, legata all’identità profonda e alle tradizioni della nostra comunità e non potevamo ignorare l'appello rivolto dal Sindaco Lagalla a collaborare fattivamente, per non privare la Città della sua festa più importante. La Regione Siciliana, con l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha, in questo modo, voluto dare un segno tangibile di vicinanza all’Amministrazione comunale, che rischiava di non poter celebrare il Festino per carenza di risorse economiche. Tornare all'essenza di una fede robusta e antica, ma al contempo, attuale, vuol dire per noi rendere onore alla Patrona di Palermo e cementare l'unione fra tutti coloro che, oggi come ieri, si affidano alla Santuzza e al suo amore infinito. Siamo certi che grazie a Lei e alla buona volontà di tutti, Palermo potrà rialzare la testa dopo tempi di incertezza e prostrazione e guardare al futuro con maggiore consapevolezza e con la voglia di tornare a respirare bellezza". Lo ha dichiarato l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà.