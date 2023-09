Presentati i successi del progetto "InnovaWork" all'Opera pia "Istituto Santa Lucia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa iniziativa svoltasi tra ottobre 2022 e agosto 2023, frutto della collaborazione tra il Consorzio Sintesi, la sua consorziata CALL.IT e l’opera Pia Istituto Santa Lucia, ha offerto un modello aziendale innovativo: una settimana lavorativa di 4 giorni presso il call center di CALL.IT. Il progetto ha coinvolto donne con disabilità e vulnerabilità di diverso tipo, dimostrando che è possibile raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita familiare anche in situazioni di vulnerabilità. Il successo del progetto a Palermo ha portato a numerosi risultati positivi, tra cui: • L'assicurazione della continuità lavorativa per le donne partecipanti. • L'ottimizzazione del tempo impiegato per lavoro e cura. • Una notevole riduzione dell'impatto socio-economico sul territorio. • L'affermazione di una rete solida di donne consapevoli e autonome. “Abbiamo registrato , afferma il presidente del Consorzio Sintesi Gianfranco Piseri, un incremento delle opportunità di socializzazione e un effettivo miglioramento del benessere psicosociale sia per le partecipanti che per le loro famiglie.” "L’obiettivo per noi è chiaro - continua Piseri - sfruttare la forza e le lezioni apprese in Sicilia per creare opportunità simili in altre parti d'Italia, lavorando per un futuro più inclusivo e paritario.