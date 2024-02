Dà informazioni sbagliate e l'utente non riesce a prenotare la visita, l'Asp rimuove un impiegato

Per prenotare una visita nefrologica a domicilio alla suocera, pur essendo andato nel posto giusto, è stato rimbalzato tra due Asp, perdendo un'intera mattina e non riuscendo a ottenere quanto richiesto. Colpa di un'informazione sbagliata fornitagli da un impiegato al Pta, presidio territoriale di assistenza, Biondo di via La Loggia. Un errore ammesso dalla stessa Asp che ha deciso di rimuovere l'addetto.

"L'utente - afferma Giuseppe Termini, direttore del Pta Casa del Sole e allo stesso tempo del Distretto sanitario di Palermo - aveva correttamente chiesto informazioni al Pua, punto unico di accesso, del Pta Biondo e invece è stato mandato al Pta Casa del Sole per una presunta questione territoriale. Ma non è così: il Pua è il posto giusto per prenotare una visita specialistica a domicilio e chi vi lavora deve essere al corrente di tutti i servizi offerti". L'azienda sanitaria provinciale ha dunque deciso di prendere provvedimenti: "Abbiamo individuato l'operatore del Pua del Pta Biondo e lo abbiamo rimosso, gli sarà affidato un altro incarico all'interno delle sue mansioni", aggiunge Termini.

Che cos'è il Pua dell'Asp

Anche sul sito dell'Asp, nella pagina dedicata al Pua si legge: "E' la 'porta di ingresso' ai servizi presenti nel Pta, nel distretto e nel presidio ospedaliero. Offre al cittadino informazione, orientamento e accompagnamento facilitando l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie. Rappresenta il luogo preposto ad avviare il percorso più appropriato alle cure domiciliari integrate". Il Pua, inoltre, "è rivolto a tutti i cittadini e in particolare alle persone fragili, anziane o con disabilità e accoglie anche le segnalazioni provenienti da familiari".

Il racconto dell'utente

Una descrizione che non combacia esattamente con quanto accaduto ieri. "Mia suocera è una persona ultraottantenne che non riesce a camminare", racconta il genero in una segnalazione a PalermoToday. "Per questo - prosegue - su suggerimento del nefrologo che ha visionato la sua documentazione sono andato, portando con me la ricetta medica, al Pua dell'Asp di via La Loggia. Arrivato il mio turno, mi è stato detto che essendo il domicilio di mia suocera a Cruillas non rientrava nel loro territorio di competenza. Sono stato mandato all'Asp della Casa del Sole dove non ho aspettato tantissimo ma anche lì non sono riuscito a prenotare il controllo. Mi hanno detto che non hanno il nefrologo. Trovo inverosimile che due Asp non riescano a coordinarsi tra loro".

Per quanto riguarda l'operato al Pua della Casa del Sole, il direttore Termini sostiene che "in quel caso il personale ha agito correttamente, segnalandoci la vicenda e aiutandoci ad arrivare alla risoluzione del problema". Stamattina, infatti, l'Asp ha contattato l'utente e avviato l'iter per la prenotazione della visita.