Si apre in Sicilia l'ultima fase della campagna vaccinale, prenotazioni al via per la fascia 16-39 anni

Il momento tanto atteso è arrivato: si apre alle vaccinazioni per i più giovani. Al via anche in Sicilia, da domani 3 giugno, le prenotazioni per ricevere la dose di vaccino anti Covid per chi ha tra 16 e 39 anni. L'estensione della somministrazione al nuovo target - che comprende oltre un milione e 300 mila persone - è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Nell'Isola, alle 6.08 del 2 giugno, risultano già iniettate 2.624.299 dosi.

Per questa nuova fase, l'ultima, saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e su base volontaria anche Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (monodose). Per prenotare bisognerà seguire la procedura indicata nel form sul portale nazionale attivato da Poste Italiane, raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana e tramite tutti i siti delle aziende del sistema sanitario regionale.

"Da domani - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - nell’Isola chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia".

Venerdì è prevista in Sicilia la consegna, attraverso Sda di Poste Italiane, di 113.300 vaccini anti Covid, di cui 85.800 dosi del tipo AstraZeneca e 27.500 Johnson&Johnson. Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (rispettivamente 21.200 AstraZeneca - 6.850 Janssen), di Giarre (19.200 - 6.050), Milazzo (10.800 - 3.450), Enna (2.800 - 900), Erice (7.400 - 2.400), Siracusa (6.900 - 2.200), Ragusa (5.500 - 1.800), Agrigento (7.500 - 2.400) e Caltanissetta (4.500 - 1.450).