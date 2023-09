A' Castellana" riceve il premio "Travellers' Choice 2023" di TripAdvisor

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A' Castellana" Riceve il Prestigioso Premio "Travellers' Choice 2023" di TripAdvisor. Il titolare Salvatore Porretta è entusiasta di annunciare che il suo ristorante, fondato dal padre nel 1976, è stato insignito del prestigioso premio "Travellers' Choice 2023" da TripAdvisor. "Questo riconoscimento pone "A' Castellana" nel 10% dei migliori ristoranti del mondo, un onore che ci riempie di orgoglio e gratitudine", afferma il titolare, "ogni anno, TripAdvisor premia i ristoranti preferiti dai clienti in tutto il mondo, basandosi sulle recensioni e i punteggi raccolti nell'anno precedente. Questo premio è un tributo alla dedizione dei ristoratori che tra mille difficoltà cercano di offrire un'esperienza di qualità ai propri clienti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti che hanno condiviso le loro esperienze, recensioni e storie su TripAdvisor. Le vostre parole hanno contribuito in modo significativo a questa incredibile realizzazione. Questo premio è un riconoscimento non solo della qualità della nostra cucina, ma anche del nostro impegno nel fornire un servizio eccellente e un'atmosfera accogliente."