Assegnato il premio alla ricerca "Chimica organica per l'ambiente" a docente palermitano

La divisione di chimica organica della società Chimica Italiana ha assegnato a Francesco Giacalone, professore associato del dipartimento STeBiCeF - Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo - il premio alla ricerca “Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze” per l’anno 2021.

Il riconoscimento è stato attribuito con la seguente motivazione: “Per il rigore metodologico e la complementarietà dei suoi studi riguardanti la funzionalizzazione organica di nanoforme di carbonio per lo sviluppo di materiali elettroattivi per dispositivi fotovoltaici e come supporti per catalizzatori e per la fissazione di CO2”.

Il premio è stato conferito nel corso del XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana durante il quale il professore Giacalone ha tenuto la presentazione sul tema “Nanocarbon-based Hybrid Materials as Efficient and Sustainable Heterogeneous Catalysts”.