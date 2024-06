Una città in una scheda madre, studenti palermitani vincono premio nazionale sul riciclo dei rifiuti

C'è anche la classe I G dell'istituto superiore Einaudi-Pareto di Palermo tra le scuole premiate da Ecolamp, consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (Raee). Gli studenti palermitani col lavoro "Scheda città madre natura" si sono aggiudicati il concorso "Raccogliamo Valore" nella sezione dedicata alle scuole secondarie di secondo grado e vincendo un premio in denaro destinato all'acquisto di materiale didattico.

"Anche da una scheda madre può sorgere una città: il cambiamento si fonderà con la natura, ogni grattacielo avrà radici profonde e ogni strada riporterà alle origini, a madre natura", hanno scritto nel testo di accompagnamento al lavoro gli studenti dell'Einaudi-Pareto.

Arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, il concorso è uno strumento attivo per entrare in contatto con le scuole di ogni ordine e grado che nel tempo si è evoluto per rispondere sempre meglio alle esigenze in evoluzione di studenti e insegnanti. I destinatari diretti del progetto sono stati anche quest’anno le studentesse e gli studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie italiane compresi tra i 3 e i 18 anni a cui sono stati rivolti strumenti didattici diversificati. All’edizione 2024 di "Raccogliamo Valore" hanno partecipato 412 utenti da oltre 300 scuole diverse che hanno prodotto i 96 elaborati in gara, equamente ripartiti nei tre diversi gradi scolastici coinvolti.

"Da sempre Ecolamp - commenta Fabrizio D’Amico, direttore generale di Ecolamp - vede nelle scuole i luoghi in cui, ogni giorno, si costruisce il futuro. Per questa ragione il nostro impegno è quello di trasferire a studentesse e studenti di tutti i livelli scolastici, con strumenti differenti e adeguati all’età, consigli pratici su come gestire questi rifiuti e, più in generale, consapevolezza sull’importanza e la necessità di recuperare le materie prime di cui essi sono composti. Mi congratulo con i vincitori del concorso, che hanno saputo dare una loro interpretazione creativa al tema del riciclo dei Raee esprimendo un punto di vista originale, con uno sguardo teso al futuro. Voglio inoltre ringraziare tutti i docenti e gli studenti che hanno partecipato e hanno utilizzato il percorso didattico proposto da Ecolamp".