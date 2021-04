Premio miglior traduttore dell'anno in Cina a Chen Ying, lettrice Unipa

Il premio "Miglior traduttore dell'anno in Cina" è stato assegnato alla professoressa Chen Ying, lettrice di lingua cinese dell'Università degli Studi di Palermo. "ItaStra-Scuola di lingua italiana per Stranieri di UniPa - si legge in una nota dell'ateneo - collabora da diversi anni con Chen Ying e con il corso di Lingua italiana della Sichuan Internationl Studies University di Chongqing (SISU) di cui è la responsabile. Nell’ambito di questa collaborazione la docente è stata visiting professor (docente universitario con incarico d'insegnamento a termine presso una università di un paese straniero) all’Università di Palermo e lettrice presso il CLA-Centro Linguistico di Ateneo".