Il 19 dicembre la cerimonia del premio giornalistico Mario Francese

Meno di un mese alla cerimonia della ventiquattresima edizione del premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese. Una manifestazione che torna dopo due anni, nel 2021 non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19. Il Premio Francese riparte, dunque, da dove si era svolta l’ultima edizione, nel 2020. La sede della cerimonia conclusiva, che si svolgerà lunedì 19 dicembre, sarà ancora il Teatro Santa Cecilia di Palermo. Nel 2020, il Premio Mario Francese era stato conferito a Nello Scavo e Umberto Santino, il Premio Giuseppe Francese (al giornalista emergente) a Tullio Filippone, menzione speciale per Gaetano Scariolo.

Anche quest’anno, oltre al Premio Mario Francese e al Premio Giuseppe Francese, sarà assegnato un premio riservato alle scuole, per il concorso cinematografico avente come tema “Il volto della mafia trent’anni dopo le stragi”. Sono quattro le scuole finaliste che concorrono per il premio: (in ordine alfabetico) Archimede (Messina) per il video La scelta, Benedetto Croce (Palermo) per il video Pizzo e merletti, D'Alessandro (Bagheria) per il video La ragazza del mare, Don Bosco Ranchibile (Palermo) per il video Schegge. Uno tra questi sarà il lavoro premiato dalla Commissione, che è presieduta da Gaetano Savatteri e composta da Felice Cavallaro, Salvatore Cusimano, Silvia Francese, Roberto Gueli, Tiziana Martorana, Franco Nicastro, Nello Scavo e Lidia Tilotta.