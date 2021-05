Premio internazionale per l'olio del cavaliere Enrico Bonanno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’olio siciliano protagonista delle gare internazionali. L’Azienda Agricola Antonio Bonanno ha conquistato la medaglia d’argento dell’Evo–Iooc evo International Olive Oil Contest 2021. Una competizione dove si mettono a confronto oli di oliva da tutto il mondo, nelle sue varie declinazioni: dall’extra vergine d’oliva ai condimenti variamente aromatizzati. I giudici, provenienti da paesi come Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Canada, sono stati chiamati per giudicare gli oli prodotti in 36 Stati: Italia, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Croazia, Slovenia, Cipro, Turchia, Tunisia, Israele, Giappone, Stati Uniti, Algeria, Giordania, Libano, Libia, Marocco e Arabia Saudita, per l’emisfero settentrionale e Brasile, Argentina, Sud Africa, Cile, e Perù per l’emisfero meridionale. La Medaglia d’Argento per gli oli Evo Bio 2021 è stata assegnata all’ Olio del Cavaliere Enrico Bonanno, prodotto d’eccellenza dell’Azienda agricola Antonio Bonanno. La piccola impresa opera e produce nelle fertili terre di Campobello di Mazara, nella provincia di Trapani, dove una combinazione di fattori naturali, dal terreno al sole, permette di produrre un olio dal sapore unico. L’uliveto è coltivato biologicamente, rispettando le scelte sostenibili che l’azienda del Cavaliere Enrico Bonanno vuole portare avanti, per rispondere a un mercato sempre più sensibile e preparato. L’azienda, con l’attribuzione della medaglia d’argento del Premio Evo – Iooc evo International Olive Oil Contest entra così nel panorama degli oli più apprezzati nel mondo. L’olio del Cavaliere Enrico Bonanno è stato dedicato ad Enrico Bonanno, nominato cavaliere della Repubblica Italiana nel settennato presieduto dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Il pregiato prodotto è estratto da olive verdi della varietà Nocellara, con la particolarità di essere raccolta a mano e molite a freddo entro le dodici ore successive alla raccolta. Ha un gusto fruttato, intenso e colore verde; all’olfatto si evidenziano le percezioni di erba secca, foglia di pomodoro, cardo e carciofo. All’assaggio, oltre a confermare le note olfattive, si percepisce la rucola selvatica, cicoria selvatica e pepe nero. L’amaro e il piccante sono intensi. Tutto ciò dà vita ad un olio, nel complesso, equilibrato, un prodotto che Viaggia per tutta l’Italia. Tra chi lo apprezza, spicca il nome dello chef Carmelo Trantacosti, con cui l’azienda ha da tempo saldato un sodalizio al fine della ricerca e della scoperta continua di nuovi sapori, pur mantenendo lo sguardo verso le radici e le tradizioni gastronomiche dell’isola.