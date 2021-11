Domenica la consegna dei premi Città di Marineo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Marineo non ha dimenticato il suo Premio, giunto alla 46^ edizione, ma l’edizione 2020 ha dovuto subire gli effetti della pandemia che hanno condizionato la vita di tutti. Finalmente nel 2021 l’iniziativa marinese riparte con la poesia e domenica 28 novembre alle ore 17,30 avrà luogo la consegna dei premi Citta di Marineo nel contesto di Villa Patrì . Nell’ambito della sezione edita in lingua italiana la Giuria, composta da Salvatore Di Marco da Flora Di Legami, Michela Sacco Messineo, Giovanni Perrone, Ida Rampolla, Tommaso Romano, e Ciro Spataro, ha attribuito il primo premio al poeta Roberto Pazzi con la raccolta “ Un giorno senza sera ” Edizioni La Nave di Teseo.

Sono risultati finalisti i poeti: Vincenzo Montuori con la raccolta “Nella gabbia dorata “Book Editore, Stefano Vespo con la silloge “ Il sorriso della chiusa mandorla” - Edzioni la Vita Felice, Angelo Andreotti con la raccolta “ L’attenzione” edizioni Puntoacapo, Lorenzo Spurio, con la raccolta ” Tra gli aranci e la menta” - Edizioni PoetiKanten, Mauro Di Maria con la silloge “ Gli orecchini” – Book Editore, Pia Amodeo con la silloge “ Prima che arrivi l’alba” – Edizioni Thule. Il premio speciale è stato assegnato allo scrittore Valerio Massimo Manfredi, uno dei divulgatori culturali più noti al grande pubblico italiano, che ha scritto romanzi e saggi storici, tradotti in ben 39 lingue. Con tale conferimento la Giuria lo “addita come modello per le nuove generazioni, sia sotto l’aspetto culturale, sia sotto l’aspetto umano, coinvolgendo i giovani nella maturazione di una coscienza civica e facendo loro scoprire un viaggio nella Storia e nelle Storie, nella consapevolezza che la memoria trova il suo significato ultimo nella costruzione dell’identità del presente”.

Per quel che concerne la sezione edita in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato a Jose Russotti con la raccolta” Arrèri o scuru ” Edizioni Controluna-. Nella stessa sezione sono risultati finalisti Maria Gabriella Canfarelli con la silloge “ Provi di lingua matri” Edizioni Novecento e Michelangelo Grasso con la raccolta “ Pani di vita” – Edizioni MarranzAtomo. Nella sezione inediti in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato ex aequo a Paolo Passanisi per la lirica “A vita” e a Pippo Di Noto con la lirica “ Absolute beginners”. Sono risultati finalisti i poeti: Franca Cavallo con la lirica “ Jorna”, Antonino Lo Bue con la lirica ”Né oi né dumani“, Gero Miceli con la lirica “ Tampasiannu”, Margherita Neri Novi con la lirica ” Chiovi”, Anna Maria Tornabene Burgio con la lirica “ Ciavuru di sucu”, Salvatore Valenti con la lirica “ L’arcobalenu”. La commissione giudicatrice, inoltre, ha deciso di assegnare la targa “ Francesco Grisi” al giornalista e saggista Lino Buscemi che, nel suo percorso di vita, ha messo in luce, da vero paladino della cittadinanza attiva, non solo lo stato di abbandono di molti luoghi di arte della città di Palermo, ma nel contempo ha coniugato la passione della storia con la difesa dei diritti umani.

Quest’anno per la quarta volta, i premi, in una simbiosi tra arte e poesia, saranno donati dagli artisti: Antonella Affronti, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Antonino Liberto, Tiziana Viola Massa, i quali condividendo lo spirito dell’evento marinese, sono convinti dell’unicità dell’arte per fare emergere il valore comunicativo della poesia. La cerimonia di premiazione, curata dal Circolo Culturale con la collaborazione di Marcello Scorsone direttore della Galleria Studio 71 avrà luogo a Marineo domenica 28 novembre alle ore 17.30 e sarà presentata da Katiuska Falbo mentre la voce recitante sarà quella di Marisa Palermo. L’ingresso è consentito soltanto ai possessori di Green Pass in corso di validità, da esibire all’ingresso in forma digitale o cartacea. La Segreteria del Premio