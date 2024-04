Premio Francesco Carbone Experimenta per la ricerca medica al professor Marcello Ciaccio

Va al professore Marcello Ciaccio il premio Francesco Carbone Experimenta per la ricerca medica. Il riconoscimento al preside della scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, nonché direttore del dipartimento di Medicina di Laboratorio del Policlinico universitario Paolo Giaccone, è stato assegnato sabato (27 aprile) al cine-teatro della caserma Ruggiero Settimo.

Il professore Ciaccio è stato premiato per la sua intensa attività di ricerca volta allo studio e alla validazione clinica di biomarcatori in diverse condizioni patologiche, dal diabete mellito alla malattie neurodegenerative, quali la sclerosi multipla e la malattia di Alzheimer. Il riconoscimento, nato nel 2017 dalla volontà dei componenti dell’Istituzione Francesco Carbone è assegnato a personalità che si distinguono per l’impegno nella ricerca o nel sociale.

La giuria, composta da Aldo Gerbino, Vinny Scorsone, Ciro Spataro, Tommaso Romano, Francesco Scorsone e Vincenzo Viscardi, ha assegnato il premio per l'anno 2023 anche a Calogero Barba premio speciale alla carriera, Marco Betta per la musica, Leonardo Cumbo per la scultura, Daìta Martinez per la poesia, Rori Palazzo per la fotografia, Lorenzo Reina per il teatro, Maurizio Angelo Scardino per l'impegno civile e militare, Carmelo Strano per la critica d'arte, Togo per la pittura, Don Pino Vitrano per l'impegno sociale.