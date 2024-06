Colpo al mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte, consegnati riconoscimenti a undici carabinieri

Il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, ha consegnato undici ricompense per coloro che si sono particolarmente distinti durante le attività di servizio. I militari del Nucleo investigativo e della Compagnia di Misilmeri hanno ricevuto l'encomio semplice tributato dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Giuseppe Spina. Le ricompense riguardano le indagini svolte nell'ambito dell’operazione denominata "Fenice". Un duro colpo alla criminalità organizzata assestato il 24 ottobre 2022, l’attività investigativa ha consentito di disarticolare il mandamento mafioso di Misilmeri con l'emissione di sei misure cautelari. In particolare sono state acclarate le dinamiche sottostanti alle estorsioni in danno a imprenditori locali finalizzate anche al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie.