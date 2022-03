Prelievo multiorgano a Bari, cuore di una giovane donna salverà una vita a Palermo

Destinato a Palermo il cuore di una diciottenne deceduta al Policlinico di Bari, dopo un grave incidente. Dopo che il Centro regionale trapianti, coordinato dal professor Loreto Gesualdo ha messo in moto la procedura nazionale, per il prelievo dell'organo nella struttura sanitaria pugliese, eseguito nella notte tra lunedì e martedì, è arrivata dalla Sicilia un'equipe chirurgica. Altre ne sono arrivate da Firenze per i polmoni, da Pisa per pancreas e rene mentre l'altro rene e il fegato saranno trapiantati a Bari.

A coordinare le attività è stato il dottor Vincenzo Malcangi, responsabile delle donazioni del Policlinico di Bari. "Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'azienda Policlinico - dice il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore - alla famiglia della donatrice e profonda gratitudine per la sensibilità dimostrata in un momento così drammatico come quello della perdita della giovane figlia. Un gesto di solidarietà che offrirà nuove opportunità di vita alle persone in attesa di trapianto".