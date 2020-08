Prefetto visita comando vigili del fuoco: "Grazie per il lavoro che fate anche nei giorni di festa"

Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha visitato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Il prefetto che è stato accolto dal comandante provinciale Agatino Carrolo e dal funzionario di servizio ha visitato la sala operativa del comando provinciale "dove ha preso atto degli interventi svolti ieri, numero reso piuttosto elevato dell'elevato numero di incendi di boschi e sterpaglie che hanno interessato il nostro territorio viste le elevate temperature della giornata odierna".

La visita è quindi proseguita nel cortile del comando "dove il prefetto ha incontrato il personale operativo presente", si legge in una nota. Il prefetto, con la sua presenza alla vigilia del Ferragosto, "ha voluto ringraziare tutto personale dei vigili del fuoco per il lavoro svolto quotidianamente ed in particolare nei periodi di festa, manifestando la propria vicinanza".