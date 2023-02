Prefettura, visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia

Il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta ha ricevuto questa mattina - nella sede di Villa Whitaker - la visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia Johan Vibe, accompagnato anche dal console generale onorario di Norvegia a Palermo.

"L’incontro - si legge in una nota della Prefettura - si è svolto in un clima di grande cordialità, ed è stato occasione per un proficuo confronto su temi di interesse generale che legano i due Paesi, quali la sicurezza e la legalità, anche nell’ottica della possibile implementazione della cooperazione bilaterale in settori strategici per lo sviluppo, quale quello dell’energia".