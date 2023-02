Precari Covid, Lionti e Borrelli (Uil): "Serve una soluzione, Schifani fissi subito un incontro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso fine dicembre, si era impegnato a istituire un tavolo tecnico presso l'assessorato alla Salute per individuare percorsi e dare risposte ai precari assunti per l’emergenza Covid. Oggi, superati i lavori della manovra economica, chiediamo che venga fissata la data per questo incontro. E’ necessario trovare subito una soluzione".

A dirlo sono Luisella Lionti e Danilo Borrelli, segretari della Uil e UilTemp Sicilia, che spiegano: "Non c’è tempo da perdere. Tra quindici giorni, infatti, a circa tremila tecnici e amministrativi, più di 700 solo a Palermo, non sarà rinnovato il contratto. Ricordiamo che sono lavoratori Co.co.co impiegati nelle strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e che in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto servizi essenziali per la cittadinanza rischiando la salute, visto che ancora non era in commercio nemmeno il vaccino".