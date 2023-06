Precari Asu, Lionti (Uil Sicilia): "Finalmente la stabilizzazione, attuarla in fretta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Per i 4.600 Asu è stata finalmente approvata una norma che porterà, dopo vent’anni di precariato, alla loro stabilizzazione. Accogliamo questo provvedimento che riconosce il contratto a chi, pur senza le adeguate tutele, in questi anni ha operativamente portato avanti i servizi e gli uffici degli enti locali e delle aziende sanitarie". Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia dopo avere appreso che il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Pa bis, all’interno del quale c'è una norma che permetterà alla Regione siciliana di stabilizzare i lavoratori socialmente utili. E aggiunge: “Adesso è necessario entrare nel merito e capire le procedure. Ci auguriamo che tutto questo si concretizzi in tempi brevi e che non ci siano blocchi inaspettati. Questi lavoratori attendono da troppo tempo la stabilizzazione”.