Alla missione Speranza e Carità pranzo di beneficenza in memoria di Biagio Conte

Domani, domenica 28 gennaio, pranzo di beneficenza per i meno abbienti alla missione Speranza e Carità di via Decollati, in occasione dell'anniversario della morte di Biagio Conte. Ad organizzarlo sarà la Francesco Finocchio catering e l'associazione Amore e carità.