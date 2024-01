San Paolo Palace, pranzo all'insegna dell'accoglienza per 200 bambini delle scuole elementari

Giornata di solidarietà al San Paolo Palace di via Messina Marine. La struttura alberghiera ha organizzato un pranzo all'insegna dell'accoglienza per 200 bambini delle scuole elementari. "Un altro pranzo di solidarietà è stato offerto qualche settimana fa agli anziani in occasione del Natale con il coinvolgimento e collaborazione con le associazioni Anfi E Ancri - dichiara il presidente della settima commissione consiliare, Pasquale Terrani -. Un plauso per tali iniziative va riconosciuto a tutto il personale della struttura alberghiera ed in particolare al direttore Salvo Romano ed all’amministratore Passananti".