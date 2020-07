"Aranciata, birra, coca": polizia si presenta in spiaggia a Mondello e sequestra tutto

Nove pozzetti frigo sequestrati, multe per un totale di 1.650 euro. E' il bilancio della maxi operazione messa a segno ieri a Mondello dal personale dell'ufficio locale maritto intervenuto in spiaggia con gli uomini della Capitaneria di porto di Palermo, i poliziotti del commissariato Mondello, gli agenti del reparto prevenzione crimine Questura. Hanno partecipato al blitz anche i vigili e la Rap. L'operazione si inquadra nell'ambito delle attività di controllo integrato del territorio svolto nella spiaggia di Mondello.

"Sono stati rinvenuti e rimossi nove pozzetti frigo utilizzati per l'esercizio abusivo di somministrazione di alimenti e bevande - si legge in una nota -. Al termine dell'attività, coordinata dalla questura di Palermo, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.650 euro. Il materiale rimosso è stato consegnato ai servizi comunali per il successivo smaltimento, mentre i prodotti contenuti nei pozzetti - bevande in bottiglie e lattine - sono stati devoluti in beneficenza all'associazione onlus Arnibas di Palermo".



