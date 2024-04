L'albero Falcone in sofferenza, verifiche sulla stabilità e potatura: chiude un tratto di via Notarbartolo

L'albero Falcone, in sofferenza da tempo, sarà potato. Prima però dovranno essere eseguite delle verifiche sul ficus per valutarne la stabilità. Il tutto sarà eseguito in orari serali e notturni tra l'8 e il 9 maggio, due settimane prima del trentaduesimo anniversario della strage di Capaci in cui il 23 maggio 1992 morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

A questo proposito, l'ufficio Traffico del Comune ha emesso oggi un'ordinanza che limita temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale in via Notarbartolo, dove si trova l'albero, tutelato anche come bene culturale. Nel tratto compreso tra la via Francesco Lo Jacono (esclusa) e via Piersanti Mattarella (esclusa), dalle 20 di mercoledì 8 maggio 2024 fino a cessata esigenza prevista per il giorno successivo, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto. Inoltre, dalle 00.30 alle 3.30 di giovedì 9 maggio 2024 e comunque fino a cessata esigenza, viene disposta la chiusura al transito veicolare. I mezzi provenienti da via Libertà/via Duca della Verdura avranno l’obbligo di svolta a destra in via Leopardi, mentre i mezzi provenienti dalla via Francesco Lo Jacono avranno l’obbligo di svolta a destra e/o proseguire diritto. Per altre informazioni è possibile consultare il testo completo dell'ordinanza.