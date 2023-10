Romagnolo, al via la potatura degli alberi alla scuola Ingrassia: "Ereditata una situazione lacunosa"

Al via la potatura degli alberi alla scuola Ingrassia, in via Statella, a Romagnolo. Lo rende noto Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione, che aggiunge: "Dopo anni di mancati interventi, finalmente si sta cercando di lasciare alle spalle i disservizi riguardanti la cura del verde. Le potature proseguiranno in viale dei Picciotti sulla scorta delle nostre segnalazioni".

"Purtroppo - sottolinea Federico - paghiamo lo scotto di avere ereditato una situazione lacunosa dalla precedente amministrazione alla quale, come dimostra l'intervento di oggi, stiamo cercando di porre rimedio con una programmazione cadenzata. Ringrazio l'assessore Mineo per la sensibilità nei confronti delle scuole: ciò che ci preme è la tutela della sicurezza dei bambini e delle famiglie".