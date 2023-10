Concerto di Baglioni al Velodromo, individuati i posti riservati ai disabili: ecco dove sono previsti

Posti riservati ai disabili sotto il palco, nella prima fila della tribuna e in posizioni laterali - "per garantire facile accesso alle vie di fuga" - in occasione dei concerti di Claudio Baglioni, che si terranno dal 12 al 14 ottobre al Velodromo. Lo rende noto Pasquale Di Maggio, garante comunale dei disabili, dopo una serie di sopralluoghi nell'impianto sportivo.

Dopo le polemiche per il trattamento riservato ai disabili che hanno assistito al concerto di Vasco Rossi, il Comune si muove per tempo per assicurare ai disabili "le migliori postazioni possibili in grado di conciliare la visibilità dello spettacolo con la sicurezza". A dirlo è sempre Di Maggio, che annuncia anche l'istituzione da parte del Comune di un'area parcheggio riservata ai diversamente abili per almeno dieci auto in via Renato Guttuso (all'altezza della biglietteria).

"Questo - conclude il garante - è il risultato dei vari contatti con i responsabili dell'organizzazione e dei sopralluoghi, effettuati congiuntamente alla dottoressa Scafidi, coordinatrice del tavolo accessibilità e mobilità del Comitato per la promozione per i diritti delle persone con disabilità del Comune". Per tutte le ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@puntoeacapo.uno.