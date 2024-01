Ospedale Cervello, disabile costretto a pagare il posteggio: "Violati i miei diritti"

Deve andare in ospedale per la visita cardiologica di controllo, ha un pass disabili per il posteggio ma si ritrova a pagare la sosta per andare via. E' quello che è successo a un paziente dell'ospedale Cervello che, lo scorso 4 gennaio, si è ritrovato a non poter uscire dal posteggio del nosocomio semplicemente esibendo il contrassegno.

A raccontarlo a PalermoToday è Carlo Croce, 66enne palermitano con protesi a entrambe le anche e una disabilità al 75 per cento. "Dopo regolare posteggio riservato agli invalidi - spiega - esattamente di fronte all'Edificio C, sono stato all'interno dell'ospedale per una durata di 2 ore e 8 minuti, per la visita. Per uscire sono stato costretto al pagamento di 2,50 euro".

Secondo il regolamento approvato dall'ospedale, avrebbe avuto diritto a uscire senza pagare. "Invece - puntualizza - dato che la guardiania era sprovvista di personale, ho dovuto pagare alla cassa automatica e garantirmi l'uscita. In altri ospedali questo viene garantito senza costi. Dovrebbe bastare esibire il contrassegno disabili e invece sono stata vittima di un furto".

Non si fa attendere la replica dell'azienda ospedaliera, che puntualizza che "ogni reclamo va mandato all'Urp attraverso una formale segnalazione. Il nostro regolamento prevede che i disabili abbiano diritto a entrare e uscire senza pagare. Al posto di guardiola c'è sempre un operatore che, tuttavia, potrebbe essersi allontanato per problemi fisiologici proprio mentre il paziente sarebbe dovuto andare via. Ad ogni modo l'azienda si scusa con l'utente per il disagio e la direzione di presidio segnalerà alla ditta esterna che gestisce il posteggio il disagio vissuto dal cittadino".