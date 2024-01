L'eterna piaga dei posteggiatori abusivi, controlli in tutta la città: 25 multati e fra questi 14 denunciati

Venticinque identificati e fra questi 11 multati e 14 denunciati oltre che sanzionati. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale disposti in tutta la città, dal centro alla periferia, per contrastare i parcheggiatori abusivi. Le somme di denaro trovate in possesso dei guardiamacchine, ritenute frutto dell’attività illecita, sono state sequestrate.

Il codice della strada, infatti, prevede una sanzione amministrativa per chi viene sorpreso per la prima volta a chiedere l'obolo per il posteggio, mentre "se il soggetto è già stato sanzionato per la stessa violazione si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro". Ed è per questo motivo che i 14 già "pizzicati" altre volte sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura. In due casi è scattata anche la denuncia per rifiuto di fornire le generalità. La loro posizione adesso è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, e saranno intensificati nelle zone del centro interessate dalla movida. E i carabinieri lanciano un appello: "È di fondamentale importanza che i cittadini segnalino alle forze dell'ordine - tramite il 112 numero unico di emergenza - la presenza di parcheggiatori abusivi che spesso adottano anche comportamenti violenti o minacciosi per costringere gli utenti della strada a pagare il parcheggio".