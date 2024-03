Faceva il posteggiatore abusivo in una via intitolata a Falcone e Borsellino: condannato

Era stato visto diverse volte indicare agli automobilisti i posteggi liberi, aiutandoli anche a fare manovra e poi incassare monete per il servizio reso. M. M., 49 anni, è stato condannato definitivamente a quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, proprio perché faceva il posteggiatore abusivo a Termini Imerese, paradossalmente in una via simbolo di legalità, poiché intitolata ai giudici uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La sentenza è stata emessa dalla settima sezione della Cassazione, presieduta da Donatella Ferranti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando così il verdetto della Corte d'Appello, che risale al 13 dicembre del 2022, e che aveva a sua volta confermato la decisione del tribunale di Termini del 18 giugno 2021.

M. M., per come accertato in tutti i gradi di giudizio, faceva il posteggiatore abusivo in via Falcone e Borsellino, dove almeno tre volte era stato visto dalle forze dell'ordine aiutare gli automobilisti e poi intascare soldi. La Suprema Corte ora lo ha anche condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.