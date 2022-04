Poste e vaccini anti Covid, in Sicilia aperte le prenotazioni della quarta dose per gli over 80

Prosegue l’impegno di Poste italiane nella lotta al virus al fianco delle istituzioni. "Di concerto con la Regione siciliana, i canali web e call center messi a disposizione dall’azienda sono aperti alle richieste di prenotazione della quarta dose di vaccino anti Covid da parte dei cittadini over 80 in target", spiegano dalle Poste.

"In particolare - dicono - si ricorda che i soggetti individuati possono prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando il numero verde 800.009.966 attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20. Prosegue inoltre la possibilità di prenotazione dei vaccini di prima e successive dosi da parte dei cittadini, anche via sms al numero 339.9903947, attraverso i 695 sportelli Atm Postamat sicilani e tramite i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola. Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento".

"Poste italiane - si legge ancora - conferma che, come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chi riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966, che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche. Si ricorda infine che il vaccino è gratuito e non obbligatorio".