Poste, ad agosto gli uffici non vanno in vacanza: ecco gli orari di apertura in città e provincia

Anche in estate Poste Italiane garantisce i servizi ai cittadini grazie ad una continuità operativa in tutti gli uffici postali della provincia di Palermo. In particolare questo mese resteranno regolarmente operative con orario continuato fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 le sedi di Partanna Mondello, Monreale 1, Capaci, Cinisi e Terrasini.

Per i restanti 33 uffici postali di norma disponibili anche il pomeriggio, sarà garantita l'apertura giornaliera, con variazione oraria su base settimanale, aggiornata e disponibile sul sito www.poste.it e le app aziendali. I cittadini sono inoltre informati attraverso avvisi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte. In riferimento alle sedi del territorio con orario di apertura standard mattutino (8.20 – 13.35/45) gli oltre 90 uffici manterranno invariato questo orario anche ad agosto.

Per conoscere invece le variazioni legate ai comuni della provincia, Poste consiglia di fare riferimento ai canali aziendali e agli avvisi affissi all'esterno degli uffici per conoscere i giorni di apertura delle 15 sedi che cambieranno gli orari di apertura nel periodo estivo e che sono presenti a Altavilla Milicia, Aspra, Bagheria, Caccamo, Campofelice di Roccella, Gangi, Petralia Soprana, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Termini Imerese e Trabia. Nei comuni con meno di 5 mila abitanti e un solo ufficio postale l'apertura sarà garantita anche quest'anno.

Nel Palermitano inoltre sono disponibili 152 Atm Postamat, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e fare numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. Per gli uffici abilitati è poi possibile prenotare i servizi a sportello direttamente da app aziendali o dal sito www.poste.it. Infine molti servizi di Poste sono disponibili online, come l'invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente.