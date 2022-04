Poste Italiane: Stelle al Merito a quattro dipendenti cittadini della provincia di Palermo

Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, di cui 13 in Sicilia, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In provincia di Palermo il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferito formalmente in prefettura a Pietro Simone Argentieri, Raimondo Leo, Salvatore Milton Nobile e Giovanni Garofalo, tutti in servizio a Palermo, per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”.

“Sono profondamente onorato – afferma Salvatore Milton Nobile, 55 anni di Partinico, responsabile dell’hub Sicilia dei Centri Assistenza Retail –. Ho iniziato da giovanissimo come sportellista, per poi ricoprire diversi ruoli, avendo modo di conoscere le tante realtà di questa grande azienda. Ringrazio Poste per la grande opportunità di crescita professionale e per questi 31 anni di servizio in cui ha sempre creduto in me”.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.