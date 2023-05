Pagamenti veloci grazie a una corsia dedicata ai bollettini: il servizio di Poste già attivo in 24 uffici della provincia

Una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente presente in 24 uffici postali, fra cui 13 sedi del capoluogo. In provincia il servizio è disponibile in diversi uffici presenti nei comuni di Bagheria, Capaci, Carini, Cefalù, Corleone, Misilmeri, Partinico, Termini Imerese, Terrasini e Villabate.

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese, tasto “Bollettini” o da remoto tramite pc sul sito www.poste.it, o da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e Poste Pay.

"Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili oppure di scegliere se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta, che consente ai cittadini di ottimizzare la propria esperienza con i servizi a sportello, è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell'app", si legge in una nota di Poste Italiane.