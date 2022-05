Poste Italiane: disponibile in provincia di Palermo cartella filatelica dedicata alla pace

Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata alla Pace in risposta agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. "La distribuzione di questo folder - si legge in una nota - è un piccolo gesto, ma rappresenta la speranza di voltare pagina il prima possibile verso un futuro migliore. La collezione in formato A4 a due ante contiene 1 foglietto e 15 francobolli, tra cui quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012)".

La cartella è disponibile nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito poste.it al prezzo di 25 euro.