Poste italiane, attivato ad Alimena un ufficio postale mobile

Poste Italiane ha attivato fino al 3 dicembre un ufficio postale mobile per garantire ai cittadini di Alimena il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie durante la chiusura della sede di via Tenente Consolo per lavori interni. L’ufficio postale mobile, posizionato in piazza Diaz, fornirà tutti i servizi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.