Poste Italiane, a Geraci Siculo attivo un nuovo sportello automatico per i cittadini

Prosegue il piano di installazioni dei nuovi Atm Postamat per i piccoli comuni in provincia di Palermo. A Geraci Siculo, dove risiedono circa 1.800 abitanti, è infatti attivo lo sportello automatico di ultima generazione disponibile per i cittadini sette giorni su sette. L’installazione nel comune madonita è parte del programma di “impegni” per i comuni italiani con meno di 5 mila abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione del secondo evento “Sindaci d’Italia” "ed è coerente - si legge in una nota - con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni".

In funzione 24 ore su 24, il nuovo Atm Postamat di Geraci Siculo consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. È inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso.

L’ufficio postale di Geraci Siculo, che si trova in corso Vittorio Emanuele 95, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.