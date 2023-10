Poste Italiane, via ai lavori nell'ufficio di Belmonte Mezzagno: termineranno a fine novembre

Lavori di ammodernamento all’interno dell'ufficio postale di Belmonte Mezzagno con l'obiettivo "di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza". Lo fa sapere Poste italiane in una nota. "La continuità dei servizi ai cittadini - si legge - sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile in via Placido Rizzotto nei pressi della sede, operativo da oggi e durante il periodo dei lavori, dal lunedì al

venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide".

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Per la gestione dei nuovi sportelli unici e dei relativi servizi, Poste Italiane ha avviato un piano formativo mirato per i propri dipendenti con la previsione in Sicilia di oltre 4mila ore di corsi dall’inizio dell’anno.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine novembre, la sede di via Papa Giovanni XXIII tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.