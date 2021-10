Poste italiane, due nuovi sportelli Atm nell'area delle Madonie

Prosegue l’impegno di Poste Italiane verso i territori con meno di 5mila abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante durante gli eventi con i “Sindaci d’Italia”. In provincia di Palermo il percorso di nuove installazioni fa tappa nei comuni di Gratteri (con meno di mille abitanti) e Alimena (circa 1.900) con l’attivazione di due Atm Postamat di ultima generazione disponibili per i cittadini – rispettivamente in via Nuova e in via Tenente Consolo – sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24.

I nuovi Atm Postamat consentono ai cittadini di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Gli sportelli automatici sono inoltre dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso.

I due sportelli automatici di ultima generazione sono solo gli ultimi di un piano di installazioni che ha interessato i piccoli comuni dell'area madonita con nuovi Postamat attivi a Geraci Siculo, Sclafani Bagni, Scillato, Lascari, Pollina e Castellana Sicula, a conferma della presenza capillare dell’azienda sul territorio e dell’attenzione che riserva alle realtà locali. Il piano di interventi dedicati ai comuni sotto i 5mila abitanti proseguirà nei prossimi mesi