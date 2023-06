Aliminusa, l'ufficio postale chiude per lavori di ammodernamento

L'ufficio postale di Aliminusa è oggetto da oggi di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Aliminusa avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Nella sede di via Generale Grisanti i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi servizi della pubblica amministrazione, quali la carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Durante il periodo dei lavori ai cittadini di Aliminusa sarà garantita la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Montemaggiore Belsito sito in corso Principe Amedeo, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotato di Atm Postamat operativo h24.

"Esprimo il mio apprezzamento a Poste Italiane per un progetto che mira al futuro miglioramento e ampliamento dei servizi in ottica di vicinanza al territorio. I lavori presso l’ufficio postale trasformeranno la sede cittadina in un presidio ancor più determinante per i cittadini di Aliminusa, ai quali rivolgo un invito alla collaborazione in questo breve periodo di interventi", ha dichiarato il sindaco Michele Panzarella. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la metà di luglio, la sede di via Generale Grisanti tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.