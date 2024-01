Federico (seconda circoscrizione): "La postazione anagrafica di via San Ciro oggi è aperta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La postazione anagrafica della seconda circoscrizione in via San Ciro è aperta! Grazie all’assessore Dario Falzone e a tutti i dipendenti di buon senso che sono rientrati dalle ferie per garantire un servizio essenziale alla collettività". Lo comunica attraverso un post su Facebook il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

Ieri il vicepresidente Giacomo Viscuso aveva segnalato che gli uffici oggi sarebbero rimasti chiusi: "È una decisione triste e penalizzante per i cittadini quella di chiudere temporaneamente la postazione decentrata della seconda circoscrizione. Esprimo il mio dispiacere per la scelta obbligata da parte dell'amministrazione comunale di interrompere il servizio per mancanza di personale. L'unica persona che era in servizio si è sentita male ed è dovuta andare via, lasciando la postazione senza alcun operatore. Siamo arrivati al punto è privo di prendersi un giorno di ferie o di sentirsi male? Questo non è accettabile!". La situazione, almeno per oggi, sembra essere risolta.