Francesco Benigno torna all'attacco contro Marina Turco: "Ma una bella e brava giornalista quando?"

Dopo aver fatto parlare di sé in seguito alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Francesco Benigno torna alla carica. Stavolta nel suo mirino non è finita Vladimir Luxuria, al centro nei mesi scorsi di importanti scontri, ma la giornalista palermitana Marina Turco, responsabile delle news di Tgs. In un lungo post su Facebook, l'ex attore di Mery per sempre, si è lasciato andare a offese sessiste nei confronti della cronista.

"Ma io dico, è possibile che a Tgs ancora nel 2024 non hanno capito che anche l’occhio vuole la sua parte? – ha scritto sui social -. Come si fa ad insistere con questa tipa che oltre tutto sbaglia spesso anche nomi e cognomi? Insomma, una bella e brava giornalista giovane quando? Faccio appello al direttore, sempre la stessa minestra riscaldata stufa. Dammi retta, cambiala e vedrai che recupererai terreno da TeleOne. Anche il direttore artistico di se stesso (il riferimento è al conduttore Salvo La Rosa ndr) lo farei ritornare dai suoi cari. Se vi fissate sempre con gli stessi fate del male a voi stessi dajeeeeee".

Il post di Benigno su Marina Turco (che poi è stato cancellato) ha sollevato un vespaio di polemiche, con decine di commenti a favore della giornalista. Non è passato inosservato anche ai piani alti della politica. La senatrice del M5S Dolores Bevilacqua ha infatti parlato di inaccettabile body shaming: "Le parole dell'attore Benigno sono offensive e lesive della dignità delle donne. Nessuno può permettersi di giudicare un professionista sulla base dei propri gusti estetici personali. Esprimo solidarietà alla giornalista di Tgs, Marina Turco, professionista esemplare oltre che donna di valore. Si tratta di un body shaming ingiustificato - conclude -, inaccettabile e gratuito da parte di un personaggio pubblico che non è nuovo a esternazioni offensive".

Anche l'Ordine dei Giornalisti si schiera al fianco della collega. "Un attacco gratuito - ha scritto in una nota -, immotivato, di cattivo gusto. Non troviamo altre parole per definire il post pubblicato su Facebook dall'attore Francesco Benigno, offensivo nei confronti della collega Marina Turco, responsabile delle news di Tgs. Giudizi estetici, discriminatori, valutazioni incomprensibili che l'Ordine dei giornalisti Sicilia non può accettare. L'Odg Sicilia difende e tutela il diritto di critica, sancito dalla Carta costituzionale, e rispetta tutti i punti di vista, ma in questo caso non si può tollerare l'offesa deliberata a una professionista e a una collega stimata come Marina Turco cui va la totale solidarietà da parte di tutte le componenti dell'Ordine".