Positivi al Covid, cambiano le regole per uscire dall'isolamento

Cambiano le regole per uscire dall'isolamento dopo aver contratto il Covid. Se prima occorreva un certificato di guarigione, fornito da soggetti autorizzati tra cui il proprio medico curante, dal primo aprile basta invece una mail con il referto di un tampone negativo. Lo spiegano dalla struttura commissariale della Fiera, in risposta a un lettore che aveva sollevato il problema attraverso una segnalazione a PalermoToday.

"Dopo 11 giorni chiuso in casa causa positività, sono finalmente negativo - scriveva il lettore - ma con la fine dello stato di emergenza, dal primo aprile non si manda più al proprio medico curante l'esito tampone per fine isolamento ma occorre inviare una mail all'Asp. Ma è da giorni che aspetto la comunicazione di fine isolamento. Provo a contattare chi di dovere, però non risponde nessuno". Ma dopo qualche ora è stata la Fiera a contattare il lettore spiegando che "la normativa vigente dal primo aprile 2022 prevede la liberazione a seguito di un tampone negativo il cui referto va inviato all'indirizzo e-mail referticovid@asppalermo.org. Ottemperato a quest'obbligo, nessun altro adempimento è dovuto, né da parte dell'utente né da parte dello scrivente".

In buona sostanza: basta inviare via mail il referto del tampone negativo, che chiaramente deve essere effettuato da un soggetto autorizzato (Usca, farmacia o laboratorio d'analisi accreditato), per essere "liberi". Dunque non bisogna attendere alcuna risposta per tornare a uscire e per riavere il green pass.