VIDEO | L'odissea dei positivi in attesa di tampone, medico Usca denuncia: "Turni massacranti, siamo pochissimi"

All'Albergheria c'è chi attende risposte anche da quindici giorni e non sa cosa fare dopo aver finito il periodo di isolamento obbligatorio. Un'operatrice sanitaria, che preferisce restare anonima, racconta le difficoltà cui deve far fronte insieme ai colleghi per "l'assenza di personale adeguato": "Riceviamo anche continue minacce"